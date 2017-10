Auf der Suche nach etwas Bewegung und netten Motiven hat es uns neulich in die Dörfer Richtung Salève getrieben. Hier gibt es mitten in den Weinbergen ein hübsches Ensemble aus alter Dorfschule, Château und Kirche, was uns jedoch von keinem Blickwinkel zeichnerisch verführen wollte. Die dann folgende, nicht gerade berauschende Ausbeute dieses Ausfluges gibt es hier zu bestaunen.

