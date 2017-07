Marktplatz – Neustadt an der Weinstraße

In Neustadt war ich als Kind zum letzten Mal und da hatte sich bei mir die Erinnerung einer richtigen City etabliert. Als Erwachsene mit echter Cityerfahrung kann ich diesem sehr gemütlichen Städtchen ein angenehm entspanntes, verwinkeltes Ambiente bescheinigen. Immerhin sind Richard und ich Zeugen eines beeindrucken Polizeieinsatzes geworden, ein jungendlicher Straftäter in Handschellen, vier, bis an die Zähne bewaffnete Beamte, zwei Streifenwagen mit Blaulicht, Großstadtalarm. Also doch Cityformat.

