Der „alte Hammer“, ein sehr beliebtes Ausflugslokal in Speyer, liegt direkt am belebten Rheinufer und kann sich im Sommer über ausreichendes, trink- und esswütiges Publikum nicht beklagen. So muss man froh sein, wenn man überhaupt einen der begehrten Plätze bekommen hat, auch wenn dann als Zeichenmotiv nicht das ganze schöne Fachwerkhaus, sondern nur der zugegeben auch recht hübsche Eingangsbereich dabei rumkommt.

