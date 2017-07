In Berlin am Potsdamer Platz – hier gibt es so einen grünen Wall, der direkt zu dem berühmten Platz im Herzen Berlins führt, musste ich warten.

Von dort oben hat meinen guten Blick. Ein Ort, der wie kein anderer zeigt, wie segensreich und gruselig Kapitalismus verändern kann. 40 Jahre lang war der Ort ein Symbol für die Teilung der Stadt und die Unmenschlichkeit des Sozialismus. Vorne sieht man noch die Mauerteile, die genau auf der Grenze stehen. Heute ist er zumindest archtiektonisch spannend.