11.6.2017 – das Wohnhaus hat eine sehr gewaltige Fassade – ist wohl Art Deco oder zumindest davon inspiriert. Es gibt in Genf viele, sehr prächtige Stadthäuser, manche wie Torten garniert. An dieser Ecke, am Place des Eaux Vives tummeln sich einige dieser alten Wohnblocks.

46.201928 6.156141