Verdun –  Stadttor

Diese düstere Tor befindes sich am westlichen Stadausgang von Verdun. Es ist teilweise sehr alt aus dem 13 Jhd – als am 21.21916 die Deutschen versuchten die Front am nahen Fort Doumont zu durchbrechen wurden innerhalb kürzester Zeit tausende französische Soldaten zusammengezogen. Sie kamen am Bahnhof an und marschierten auf direktem Weg zur Front. Dabei passierten Sie dieses schmale Tor – über 150 tausend der französische Soldaten kehrten nicht zurück. Der Ausgang aus der Stadt war auch das Verlassen der Zivilisation. Es wurde für Tausende das Tor zur Hölle.

This old Portal of the City of Verdun is on the way from the small station to the combat field near the city – only 4 Miles to death .

More than 150 thousand soldiers passed this door after the attack- only few came back. For them it was the gate to hell.

49.163256 5.386114